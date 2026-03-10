国民民主党は10日、スパイ活動の防止などを目的とした、「インテリジェンス態勢整備推進法案」を衆議院に再提出しました。この法案には、首相を本部長とする「インテリジェンス態勢推進本部」を設置することや、外国の利益を図る活動に関する届け出制度の創設、インテリジェンス＝情報活動に関する行政組織の整備などが盛り込まれています。国民民主は、去年11月にも同じ法案を提出していましたが、1月の衆議院解散を受け、廃案と