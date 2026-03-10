ニフティ株式会社は、運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」にて、「睡眠」に関するアンケート調査を実施し、１０日までに結果をまとめて発表した。小中学生を中心とした子どもたちを対象に日々の睡眠状況などについてアンケートを実施、２２３３人から回答があった。平日の睡眠時間は、小学生では「８時間」が最も多く、続いて「９時間」「７時間」「６時間」の順。一方、中学生では「７時間」が最も多く、次いで「６時