現地３月８日に開催されたブラジルのミナス・ジェライス州選手権の決勝で、アトレチコ・ミネイロとクルゼイロが後者のホームで対戦。１−０でクルゼイロの勝利に終わった一戦で、試合終了間際の90＋６分に大乱闘が発生した。ブラジルメディア『Globo』は、「選手やコーチングスタッフの間で暴行や罵り合いが繰り広げられた。試合は、アディショナルタイムが残り30秒の時点で10分以上に渡って中断した」とし、騒動を次のように