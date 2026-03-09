ブラジルサッカーで衝撃の大乱闘が発生。元セレソンFWは飛び膝蹴りを食らう「暴行や罵り合いが繰り広げられた」と現地報道

ブラジルサッカーで衝撃の大乱闘が発生。元セレソンFWは飛び膝蹴りを食らう「暴行や罵り合いが繰り広げられた」と現地報道