ブラジルサッカーで衝撃の大乱闘が発生。元セレソンFWは飛び膝蹴りを食らう「暴行や罵り合いが繰り広げられた」と現地報道
現地３月８日に開催されたブラジルのミナス・ジェライス州選手権の決勝で、アトレチコ・ミネイロとクルゼイロが後者のホームで対戦。１−０でクルゼイロの勝利に終わった一戦で、試合終了間際の90＋６分に大乱闘が発生した。
ブラジルメディア『Globo』は、「選手やコーチングスタッフの間で暴行や罵り合いが繰り広げられた。試合は、アディショナルタイムが残り30秒の時点で10分以上に渡って中断した」とし、騒動を次のように報じた。
「すべては、アトレチコのペナルティエリア内でクリスティアン（クルゼイロ）がアトレチコのゴールキーパーのエベルソンと接触したところから始まった。これに腹を立てたエベルソンは、クリスティアンを突き飛ばして反撃すると、両膝で彼（クリスティアン）を押さえつけた。この光景を見たクルゼイロの選手たちが、エベルソンに詰め寄り、大乱闘に発展した」
その後、両チームの選手たちは互いに殴る、蹴るなどヒートアップし、スタッフや控え選手なども加わる展開になった。
同メディアは、「両チームの警備員と軍警察が呼ばれ、乱闘を止めようと試みた。審判は混乱のなか、軍警察に保護を要請。事態が沈静化した後、審判はピッチ上のどの選手にも退場処分を下すことなく、試合は終了した」と伝えた。
なお、この乱闘では、かつてJリーグでも活躍し、現在はアトレチコ・ミネイロに所属する元ブラジル代表FWフッキも、相手選手から飛び膝蹴りを受けるなどの被害に遭っていた。
【動画】殴る蹴るのカオス状態！ ブラジルの州選手権で発生した大乱闘
