40代になると、身体朝イチの何げない習慣の積み重ねが、意外とやる気やパフォーマンスにつながっている。では、朝のいい習慣、悪い習慣とは？ 医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）40代は「勝負の年」である40代に入