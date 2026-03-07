企業の社員が参加し、自社のサウンドロゴ（CMなどで流れる企業名や商品名、スローガンを印象づける短い楽曲）をカラオケで披露するJOYSOUND主催「サウンドロゴカラオケAWARD」が2月18日に開催された。全20社・団体の中から、栄えある初代王者に輝いたのは、TOPPANホールディングスの「TOPPAN サウンドロゴ（TOPPA!!!TOPPAN）」だ。今回は、本大会で審査員を務めたシンガーソングライターの川嶋あいとはなわに、イベントを終えての