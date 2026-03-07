ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（33）が現地時間6日、ブラジル代表との1次ラウンド初戦に「3番・右翼」で先発出場。大会初打席で先制本塁打を放った。“ドリームチーム”の主砲がいきなり快音を響かせた。西武の右腕ボー・タカハシに対する1回表、一死二塁の好機で第1打席を迎えると、カウント3-0からど真ん中に入ったスイーパーを強振。打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、