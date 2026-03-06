◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本（６日・東京ドーム）２回に先制の満塁本塁打を放った大谷翔平（ドジャース）は、同イニングに右前適時打で１イニング５打点をマークした。これまで１９９９年のプロ参加以降、日本の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）で個人の１イニング最多打点は１３年ＷＢＣオランダ戦で満塁本塁打を放った坂本勇人（巨人）らの４打点だったが、それを更新した。侍ジャパンで大谷が２打