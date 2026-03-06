雑木林で裏返しになった車を発見。男性の遺体が見つかりました。5日午後4時ごろ、福井県美浜町の久々子湖（くぐしこ）近くの県道沿いの雑木林で「車が横転している」と通りかかった人から通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、中から男性1人が見つかり、その場で死亡が確認されました。遺体は死後、数日たっていたということです。遺体の発見現場は大きくカーブしている片側1車線の道路沿いで、警察は男性の身元を調べ