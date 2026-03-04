スピードスケート女子で、夏冬の五輪通じて日本女子最多となる１０個のメダルを獲得した高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、５日に開幕する世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）を最後に現役を引退する意向を表明した。自身のＳＮＳで、「スケート人生の一区切りにしようと思っている」とつづった。高木は日本時間４日早朝、自身のインスタグラムを更新。「これからのことや細かいことは、帰国してから改めてお