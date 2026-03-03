3月18日、PinkPantheressの待望の初来日公演が開催された。SNS世代を象徴するアーティストとして語られることの多い彼女だが、その音楽的背景は決して刹那的なものではない。幼少期からピアノを学び、ロックバンドでボーカルを務め、10代でGarageBandを使った制作を開始。ダンスミュージックやK-POPなど多彩なジャンルを吸収してきたキャリアの持ち主であり、その歩みはケント大学から名誉音楽博士号を授与されるほどの評価へと結