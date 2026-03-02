国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、選手が相手選手と衝突した際に口を覆った場合、退場処分を受けるべきとの見解を示した。イギリスメディア『BBC』が伝えている。以前からサッカー界は人種差別やあらゆる形態の差別の根絶を目指してメッセージを発し続けている。そんな中、先日に行われたUEFAチャンピオンズリーグのベンフィカvsレアル・マドリードでは、レアル・マドリードのブラジル代表FW