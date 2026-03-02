格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田が、2026年3月1日にユーチューブを更新し、「BreakingDown 19」オーディションで契約体重を巡り批判された田中雄士を擁護した。田中は63キロ契約体重を要求 ブレイキングダウンのCEOを務める朝倉未来は1日、自身のユーチューブを更新し、「BreakingDown 19」オーディションの模様を公開した。 動画の中で、すでに対戦が決まってい