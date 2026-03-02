格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田が、2026年3月1日にユーチューブを更新し、「BreakingDown 19」オーディションで契約体重を巡り批判された田中雄士を擁護した。

田中は63キロ契約体重を要求

ブレイキングダウンのCEOを務める朝倉未来は1日、自身のユーチューブを更新し、「BreakingDown 19」オーディションの模様を公開した。

動画の中で、すでに対戦が決まっている実業家の萩原裕介と、元関東最大級ギャング集団総長・田中の間で、契約体重を巡りひと悶着あった。

今回、オーディションの審査員を務めた萩原が、試合に関して「問題がある」として田中をオーディション会場に呼び出した。田中はボディーガードとみられる屈強な男性2人を引き連れて会場に姿を現した。

萩原が問題視したのは、契約体重だ。萩原によると、田中は「何キロでもいいから試合をする」と公言したのにも関わらず、運営を通して、63キロの契約体重でなければ試合をしないと主張したという。

この要求に萩原は激怒。審査員席から強い口調で「何キロでもいいから試合をすると言いましたよね。自分は普段、80キロあるんですよ。63キロと言われたら頭にきますよ」と詰め寄った。

萩原の主張に対して、COOを務める溝口勇児氏をはじめ、オーディション参加者の相談役として参加した瓜田純士氏、ひな壇の選手らが同調し、田中は孤立無援状態に。最終的に萩原の要求が通り、72キロの契約体重で試合が行われることが決まった。

オーディション動画を見たという寺田は冒頭で、「結論を言うと、田中さんが、かわいそう過ぎる」とし、その理由について説明した。

「田中さんが言っていることは間違っていない」

「あの構図はどう見てもいじめ。あれだけ（人に）囲まれて。田中さんも言っていた。『（要求を）飲まなかったら卑怯みたいな空気を作るのは、ひどくないか？』と。まさにその通り。田中さんが言っていることは、間違っていない。全然間違っていない」

そして、騒動の発端となった契約体重について、次のように自身の見解を示した。

「あの階級の10キロは大きいらしい。あの人らの階級だと、3キロ差でパンチ力がだいぶ変わるというくらいだから。田中さんが言っていることは間違っていない。萩原さんが言っていることはめちゃくちゃだけど、別に2人の話だからいい。ただ、周りの空気の作り方。周りからボロカスに言われた。田中さんは、大勢に囲まれて、個人的にイジメだと思った。田中さんの味方は誰もいなかった。周りに『田中はヘタレ』みたいな空気作られた」

田中は前回のオーディションで、CEOの朝倉を激怒させる騒動を起こした。いきり立つ朝倉に代わり、萩原が男気を見せ、田中との対戦に名乗りを挙げた。このような背景もあり、萩原は今回の田中の要求に対して、怒りを抑えることができなかったようだ。