HANAのメンバーが、まるで小人のキャラクターのように自由自在に動く動画が「可愛すぎる」と話題を集めている。 【動画・写真】HANAがちっちゃくなっちゃった？動きが可愛すぎる動画【動画・写真】1stアルバム『HANA』のパッケージ紹介①② ■HANAが『CDTVライブ！ライブ！』舞台裏で無邪気に跳ねる HANAは2月16日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系列）に出演。この動画はその日の舞台