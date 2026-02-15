お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平が、15日までに自身のXを更新し、「大人の事情」をつづった。【画像】『R-1グランプリ』準決勝 「チャギントン」→「浜田順平」に浜田は『R-1グランプリ2026』に参戦し、ファイナリストをかけて、きょう15日の準決勝に出場する。一方、エントリー名は「チャギントン」。チャギントンのままで準決勝進出が決まると、「えぐい！めっちゃ嬉しい！カベポスター浜田に変えたい！恥ずかしい！」