14日午後5時5分ごろ、北海道深川市の住宅で「娘が融雪槽に落ちたかもしれない」と119番があった。深川署によると、住人の自営業佐藤恵さん（63）が住宅敷地内の融雪槽内で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。署によると、佐藤さんは午後3時半ごろから1人で除雪作業をしていた。融雪槽は地中に埋設された雪を投入する装置で、縦約2メートル、横約1メートル、深さ約50センチだった。署が当時の状況を調べる。