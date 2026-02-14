育児をしていると、自分の時間が思うように取れずイライラしてしまうこともあるでしょう。自分が強く望んだ子どものお世話でも疲れることはあるのですから、子どもを強く希望したわけではないならなおさらですよね。『子どもはもう9歳になります。可愛い気持ちはあるけど親になりきれてない感じがします』投稿者さんはもともと、DINKs（子どもをもたない共働き夫婦）を希望していました。にもかかわらず、旦那さんの強い希望で子ど