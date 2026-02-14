＜自分の時間ゼロ＞4時間睡眠で仕事と育児はもう限界…もともとはDINKs希望だったのに
育児をしていると、自分の時間が思うように取れずイライラしてしまうこともあるでしょう。自分が強く望んだ子どものお世話でも疲れることはあるのですから、子どもを強く希望したわけではないならなおさらですよね。
『子どもはもう9歳になります。可愛い気持ちはあるけど親になりきれてない感じがします』
投稿者さんはもともと、DINKs（子どもをもたない共働き夫婦）を希望していました。にもかかわらず、旦那さんの強い希望で子どもを授かりました。しかし9年経った今でも投稿者さんは母親である自分に、まだしっくりきていない様子です。しかも自分のひとり時間はほとんどありません。フルタイムのパートで朝の6時半から出勤、帰宅は19時。そこから料理をしたり子どもの宿題を見たり、仕事の片付けや家事もやって、毎日就寝は25時、朝起きるのは5時。ハードな毎日ですね。さらには飼うことを反対した犬のお世話まで請け負うことに……。投稿者さんはぽつりと「自分の人生なのに、他人のために生きている感じ」とも話してくれました。
投稿者さんの日常は、まさに「超人」と呼ぶべき過酷さです。フルタイムパートとして朝早くから出勤し、帰宅しても家事や育児のタスクは山積み。そのうえ犬のお世話となると、目が回るような忙しさでしょう。純粋な自分の時間はなく「大好きな読書もできなくなったので、イライラして本も処分してしまった」とも話してくれました。この目まぐるしい忙しさに、言葉を失ったママたちもいたようです。
『その状況で9歳の子どもの話をちゃんと聞いてる投稿者さんに頭が下がるわ。ケアするべきものがありすぎる。投稿者さんのケアは誰がしてくれるんだろう』
『本当によくやってると思う。なんか涙が出そう』
仕事、家事、育児、そして犬のお世話まで担っている投稿者さん。このすべてのケアをひとりでおこなおうとすれば、心身の限界を迎えるのは当然のことです。
妻のタスクが多すぎる！旦那さんは何してる？
ちなみに投稿者さんによると、旦那さんは洗濯機を回すこととゴミ出し程度しか家のことはやらないのだそう。投稿者さんの負担の大きさがよくわかりますね。限界まで追い詰められた状態の投稿者さんを見て、ママたちの批判は旦那さんに集まりました。
『旦那さんひどい。洗濯機を回すのとゴミ出しなんて、家事やったうちに入らないよ』
『洗濯物やゴミ出しなんて、家事のなかのほんの一部でしかないよね？ なんていうか「妻だから、母親だからすべてをこなして当たり前」みたいに思われてない？』
旦那さんは十分な家事をしていないと、眉をひそめるママたち。さらに厳しいコメントも寄せられました。
『旦那さんがダメだね。モラハラじゃないの？』
『ひどすぎる。とりあえず犬の世話は全部旦那にやらせて、子育ても子どもを欲しがった旦那にやらせたほうがいい』
投稿者さんひとりにタスクのすべてを背負わせている旦那さんに対して、ママたちからは非難轟々。なかには旦那さんの行動をモラハラだと感じる人もいたようです。もちろん旦那さんにも、家事や育児をこれ以上引き受けられない事情があるのかもしれません。しかし投稿者さんはすでにいっぱいいっぱいです。子どもも犬も投稿者さんが望んだものではないのですから、望んだ人にタスクを任せるという手もあるでしょう。
仕事量の調整？家事分担？心の余裕を取り戻すには
悩める投稿者さんに対して、ママたちからはひとつ提案がされました。それは「仕事の時間を減らして、睡眠と休息を確保すること」です。ママたちは「お金より心の健康を優先するべき」と投稿者さんに強く訴えかけました。
『まずフルタイムでの仕事をやめる。長時間働きすぎ。投稿者さんの給料が減った分、旦那さんが稼げばいい』
『ストレスの半分以上は仕事が原因だね。即刻転職したほうがいいよ』
『投稿者さんの場合、働き方がよりツラくさせてる気がする。時間の余裕って心の余裕にもつながるし』
5時起きで仕事に行き、帰ってきたら19時、バタバタとタスクをこなして寝るのは日付が変わってから……。こんなハードな毎日を過ごしていたら肉体的だけではなく、精神的にも疲れ果ててしまいます。まずは仕事をセーブするなどして、自分の時間をつくるのがいいと考えられたのでしょう。また仕事だけではなく、家事を手放すという方法も提示されました。
『高性能家電や外注サービスを利用し、お金で解決できることは手放す』
『子どもや旦那さんが希望して飼った犬の世話は、徹底的に任せる』
手放せるタスクは可能な限り手放すという案でした。旦那さんやお子さんにも協力してもらったり、犬のお世話など2人が望んだはずのタスクはこの際それぞれに完全に任せてしまうのもいいでしょう。
母親だからとすべてを背負う必要はありません。家族の幸せを大切にしたいと思うのであれば、まずは自分自身を幸せにするべきです。投稿者さんの場合は働き方や家族の役割を見直し、自分の時間を取り戻すことが大切でしょう。できるだけ早めに仕事やタスクの量を見直して、少しゆったりと過ごしてみてくださいね。