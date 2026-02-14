ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの取材のため、本誌記者はイタリア・ミラノから電車やバスを乗り継ぎ、約6時間かけてリビーニョを訪れていた。フリースタイルスキー男子モーグルで堀島行真が銅メダルを獲得した2月12日、記者はリビーニョ・エアリアル＆モーグルパークのプレスセンターに立ち寄ると、何やら食堂のようなものを発見。ボランティアスタッフや工事に携わる男性ら、警備員などが所狭しと席に腰かけ料理を口に運