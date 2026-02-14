〈「梅酒1杯で15万円」は序の口…歌舞伎町の雑居ビルで、客から財布の中身をすべて吸い上げる“悪魔のシステム”とは《ぼったくりの実情》〉から続くJR新橋駅、烏森口。SL広場を見下ろすようにそびえ立つ、白い格子状のビルをご存知だろうか。一歩足を踏み入れれば、金券ショップ、マッサージ、スタミナ食、そしてバイアグラ……。わずか数坪の極小店舗がひしめき合う。2階へ上がれば妖艶な「中国エステ」店の数々。【写真】この