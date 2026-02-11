バルセロナは11日、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが12日に行われるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝1stレグのアトレティコ・マドリード戦を欠場することを発表した。昨夏、マンチェスター・ユナイテッドから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入したラッシュフォードは、今シーズンここまで公式戦34試合出場で10ゴール13アシストを記録。7日に行われたマジョルカ戦でも先発出場を果たし、67分