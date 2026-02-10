スノーボード男子パラレル大回転予選（８日）、ワックスの不正使用で失格となった斯波正樹（３９＝ＴＡＫＡＭＩＹＡ）が自身のインスタグラムを更新し、率直な胸中をつづった。１回目を終えた後の検査でボードから使用が禁止されているフッ素成分が検出。斯波は「これまでワールドカップを通じて同一の板・同一のワックス構成で毎試合フッ素検査を受けてきましたが、陽性が出たことは一度もありません」と意図的な使用を否定し