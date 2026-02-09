1月21日、“韓国のハワイ”と呼ばれるリゾート地・済州島（チェジュド）の城山日出峰（ソンサン・イルチュルボン）。雪が舞う氷点下の寒さの中でも、多くの観光客が済州の最高の自然景観を見るために押し寄せた。その中でも中国人が圧倒的で、韓国人よりはるかに多かった。【関連】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国注目すべき点は中国人観光客の構成だった。半分は団体観光客だったが、残り半分は個別の観光客だった