ＪＲＡは２月９日、同日に京都競馬場で行われる予定だった第２回４日の代替競馬が雪の影響で開催中止となったことを発表した。１０日に代替競馬が行われることになる。もともと、２月８日に雪のために京都競馬と東京競馬の開催中止を決定。京都は９日、東京は１０日に代替競馬を行うことを発表していた。あす１０日に東京と京都の２場で競馬が開催されることになる。