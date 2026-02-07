「妖怪だらけの国会を鬼退治、この大阪5区から鬼退治に向かわせていただきたい」れいわ新選組の山本太郎代表は2026年2月6日、大阪市淀川区で行った大石晃子共同代表の街頭演説に駆け付け、このように支持を呼び掛けた。大石共同代表は同区を含む衆院大阪5区で立候補している。れいわ幹事長「本当に申し訳ない限り」山本代表は1月21日、党のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、参院議員を辞職すると発表。血液がんの一種である「多