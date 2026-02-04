EU（ヨーロッパ連合）の執行機関であるヨーロッパ委員会は6日、中国の動画投稿アプリTikTokについて、動画が次々と表示される設計などに中毒性があり、巨大ITを規制する「デジタルサービス法」に違反しているとの暫定的な見解を公表しました。この中でヨーロッパ委員会は、映像が途切れることなく表示される「無限スクロール」や自動再生、プッシュ通知、さらに個人に合わせたレコメンド機能などが利用者にスクロールを促し続ける