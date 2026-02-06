｢ニコン｣は、3Dプリンター事業での減損損失などによりことし3月まで1年間の純損益が、過去最大の赤字に転落すると発表しました。【映像】ニコン本社周辺の様子ニコンは当初、純損益を200億円の黒字と予想していましたが、一転して850億円の赤字になる見通しです。これまで注力してきた、レーザーで金属が造形できる｢金属3Dプリンター｣を扱う事業で、906億円の減損処理をしたことが主な要因です。中国メーカーとの競争激化