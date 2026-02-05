富士山と桜、五重塔が一望できる絶景スポットで春に行われる桜まつり。しかし、2026年は中止となる事態に追い込まれました。その原因は増えすぎた観光客による迷惑行為でした。近隣住民は「（住宅の）庭先に入ってきて、写真を撮ったり…。地元は非常に迷惑している。そういう観点から中止になったと思う」と話します。5日、「イット！」が向かったのは山梨・富士吉田市にある「新倉山浅間公園」。富士山と五重塔の絶景を望める人