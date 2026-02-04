◆選挙前に噴き出す「著名人の憂国メッセージ」選挙を目前に控え、著名人から発言が相次いでいます。特に中高年以上の年代に日本を憂う意見が目立ちます。そこで今回は、支持政党や思想的立場を表明するだけでは飽き足らず、彼らが真剣に憂国にかられてしまう背景を考えます。ミュージシャンでタレントのうじきつよし氏は自身のXで、＜【大拡散希望！】難しいことは言いません。次は絶対に『自民党』に投票しないで下さい。