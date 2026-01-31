中日・井上一樹監督（５４）のキャンプイン直前インタビューが３１日、東海テレビの中日応援番組「ドラＨＯＴ＋」（土曜日１７時〜）で放送された。前日（３０日）に収録されたインタビューの中で、井上監督はエース・高橋宏斗投手（２３）への思いを語った。井上監督は高橋宏を投手キャプテン、岡林勇希外野手（２３）を野手キャプテンに指名。「これは僕からのメッセージ。ユニホームにＣ（キャプテン）のマークがつくことで