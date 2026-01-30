2026年9月に終了すると報じられているワイドショー『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）。2006年に放送開始すると、大型パネルを駆使したテーマ解説などで人気を博し、高視聴率をマーク。司会の宮根誠司は20年にわたり “昼の王者” に君臨してきた。その王者に挑んだのが、『ゴゴスマ -GO GO! Smile!』（TBS系）だ。全国放送となったのが2015年。最初は低視聴率にあえいだが、徐々に『ミヤネ屋』に迫り、ライバル関係に。