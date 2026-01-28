「新NISA」2年で30万円もの差ファイナンシャルフィールド

「新NISA」2年で30万円もの差

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2024年の「新NISA」開始から2年が経過し、資産額に約30万円の差がついた
  • 同じ毎月5万円を積み立てていただけなのに、資産額に約30万円もの差
  • 投資の本当の力である「複利効果」が発揮されるのはこれからだと筆者
記事を読む

おすすめ記事

  • 同僚に「S&P500に150万円投資したら、5年でかなり増えた」と言われました。私は「普通預金に200万円」を置きっぱなしにしているのですが、NISAで5年間運用したら、どれくらい増えるのでしょうか？
    同僚に「S&P500に150万円投資したら、5年でかなり増えた」と言われました。私は「普通預金に200万円」を置きっぱなしにしているのですが、NISAで5年間運用したら、どれくらい増えるのでしょうか？ 2026年1月23日 17時30分
  • 冬のボーナスが「50万円」でした。ニュースで「平均100万円超え」と聞きましたが、本当にそんなにもらうのが“普通”なのでしょうか？ 支給額をデータで確認
    冬のボーナスが「50万円」でした。ニュースで「平均100万円超え」と聞きましたが、本当にそんなにもらうのが“普通”なのでしょうか？ 支給額をデータで確認 2026年1月26日 11時30分
  • 企業型DCで「月2万円」積立しています。20年で“老後安心できる”くらい増えますか？ 元本の「1.7倍」運用益を得られる場合も…利回り「0.01％・3％・5％」でシミュレーション
    企業型DCで「月2万円」積立しています。20年で“老後安心できる”くらい増えますか？ 元本の「1.7倍」運用益を得られる場合も…利回り「0.01％・3％・5％」でシミュレーション 2026年1月25日 14時0分
  • 定期預金は元本割れの心配がなく、安定した運用ができる金融商品です。最新の金利情報をもとに、All Aboutのマネー編集部が厳選した「300万円を1年預けるのにおすすめな定期預金」をご紹介します。※サムネイル画像：PIXTA
    【2026年1月】300万円を1年、定期預金に預けるならどの銀行がいい？おすすめの定期預金 2026年1月21日 21時20分
  • 定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、auじぶん銀行「円定期預金」のキャンペーン（1年・金利1.05％、税引前）は魅力的な内容です。10万円を1年間預けると、利息はいくらになるのかシミュレーションしてみました。※サムネイル画像：PIXTA
    金利1.05％のauじぶん銀行「円定期預金」に10万円を1年間預けたら、利息はいくらもらえる？ 2026年1月24日 11時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. カップ麺食べるやす子に指摘殺到
    2. 2. zeroで乙女になる 高市氏に衝撃
    3. 3. 仕込み中に離れ…ラーメン店全焼
    4. 4. ファンと同棲して結婚を電撃発表
    5. 5. Apple 古いiPhoneの重要バグ修正
    6. 6. 幼稚園に無断侵入か 34歳男逮捕
    7. 7. ネコが1番喜ぶこたつの温かさは?
    8. 8. 夫急逝 残高知った妻の涙止まる
    9. 9. かしゆか ロングヘアをばっさり
    10. 10. 10代で親戚から学んだ「男と女」
    1. 11. ドラゴンボールZ出演声優 死去
    2. 12. 4秒 人類滅亡への針が進んだ
    3. 13. しまむら シール販売中止で謝罪
    4. 14. 真美子さん着用したドレスの値段
    5. 15. 静岡リニア問題 悲しすぎる結末
    6. 16. 大石晃子氏「悪いのは高市首相」
    7. 17. 中学3年生の少女が行方不明 新潟
    8. 18. 社内で性交渉 悲劇に続きがある
    9. 19. 深すぎる…ペンギンの恋愛模様
    10. 20. 高畑充希&岡田将生 第1子が誕生
    1. 1. 仕込み中に離れ…ラーメン店全焼
    2. 2. 幼稚園に無断侵入か 34歳男逮捕
    3. 3. 10代で親戚から学んだ「男と女」
    4. 4. 4秒 人類滅亡への針が進んだ
    5. 5. 中学3年生の少女が行方不明 新潟
    6. 6. 大石晃子氏「悪いのは高市首相」
    7. 7. 夜行バスで女性にわいせつか
    8. 8. 探偵ナイト炎上「2度の裏切り」
    9. 9. ナウル観光局が「日本外務省に」
    10. 10. 中3行方不明「兆候はなかった」
    1. 11. 極秘企画で…日テレ最後の意地か
    2. 12. 中道に…ひっくり返される可能性
    3. 13. 娘のお腹に赤ちゃんいる 母仰天
    4. 14. NHK受信料の督促 過去最多の規模
    5. 15. 広島・羽月の逮捕 関係者が110番
    6. 16. 店員の女性を殺害 男を緊急逮捕
    7. 17. 聖地の公衆電話に花 NTT注意喚起
    8. 18. 大分の暴行動画 学校は報告せず
    9. 19. クロと婚約 子はつくるべきか…
    10. 20. 嵐ツアー「異例の臨時便」を運航
    1. 1. 若者に流行「ゾンビたばこ」とは
    2. 2. 雪に埋もれた車 中から遺体発見
    3. 3. 点滴が16回失敗 4時間半かかった
    4. 4. 中道がどんでん返し 驚きの過程
    5. 5. 肩甲骨ほぐしで治る7つの症状
    6. 6. 衆院選 各党首の第一声を分析
    7. 7. 妊婦殺害後に…ストーカーの異変
    8. 8. 乗らせません NEXCOが異例の措置
    9. 9. 国民なめ腐ってる…野田氏に批判
    10. 10. 衆院選公示 1285人が立候補
    1. 11. 高市内閣支持率「下落の一途」か
    2. 12. 大石代表が暴走→ネット大荒れ
    3. 13. 野口氏「救助は有料化すべき」
    4. 14. 「お父さん死んだら頂戴」複雑
    5. 15. ブラ姿の都議補選ポスターに苦悶
    6. 16. 比例代表「立民&公明」は無効
    7. 17. ANAが「ほぼ運休」に 赤字の苦境
    8. 18. 中道・野田代表、旧統一教会関係者との写真をめぐる報道に「全く覚えていない。調べたい」
    9. 19. 女性比率24％、過去最高　313人は前回と同水準
    10. 20. “12日間の総選挙”各党党首が第一声　衆院選公示
    1. 1. 正恩氏の娘に触れた? 一寸先は闇
    2. 2. 女性器に似てる 韓国のパン物議
    3. 3. 男性と関係持つ 延期の背景…英
    4. 4. 「レベル違う」日本の寿司に感動
    5. 5. 「2026軍事力ランキング」を発表
    6. 6. 中国 日本への渡航自粛呼びかけ
    7. 7. 露に無人機攻撃 約82万回命中
    8. 8. 廃止進む酒の自販機 韓国は逆行
    9. 9. 米大統領 韓国と共同で解決策か
    10. 10. 対米投資1号案件 日本の案が有力
    1. 11. タイの3空港間高速鉄道が未達
    2. 12. 金正恩氏 海外派遣兵士への言及
    3. 13. インドでニパウイルス感染症が流行
    4. 14. 「日本はアジア人への差別感情を隠そうともしない国」との投稿が話題に―台湾メディア
    5. 15. ポーランド 中国車に禁止措置か
    6. 16. バイセクシャル告白の韓歌手結婚
    7. 17. 中国からの技術供与得られず 印
    8. 18. 米国で歴史的寒波 死者42人に
    9. 19. 米で銃撃戦 米国境付近で発砲
    10. 20. 「関税爆弾」再燃 韓国業界困惑
    1. 1. 夫急逝 残高知った妻の涙止まる
    2. 2. 静岡リニア問題 悲しすぎる結末
    3. 3. 日本最大のタブー「警察」の恐怖
    4. 4. PayPay使った最強の支払い方法
    5. 5. 70代の貯蓄額「残酷な二極化」
    6. 6. 祖父が結婚祝い100万円…税金は?
    7. 7. 週3日は外に出て 妻から衝撃要求
    8. 8. プルデンシャルの会見を一刀両断
    9. 9. 月5万円生活 米は1.5月で2kg消費
    10. 10. 仕事と給料おかしい 男性吐露
    1. 11. よい人生のパートナーの見つけ方
    2. 12. 「スマホ依存」一瞬で脱する方法
    3. 13. 日銀・植田総裁の給与は3781万円
    4. 14. 楽天モバイルで通信障害 6都県
    5. 15. 「シン富裕層」の共通点を解説
    6. 16. NY市場 突如売り強まり売り加速
    7. 17. 加熱式たばこ全37銘柄 値上げへ
    8. 18. 3355本 大相撲が景気の堅実示す
    9. 19. 投資の本質突く「王道の戦略」
    10. 20. エリート息子と同居し老後が崩壊
    1. 1. Apple 古いiPhoneの重要バグ修正
    2. 2. 【明日から】AmazonセールでTHE NORTH FACEのウエアやバッグがお得に
    3. 3. THE NORTH FACEのアウターやバッグなどが最大34%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    4. 4. Amazonで薬やサプリが最大63%OFF
    5. 5. Google 低価格AIプラン提供開始
    6. 6. 「ニフティニュース」3月で終了
    7. 7. 医師芸人がネタにする頑丈スマホ
    8. 8. スマホの実売台数ランキング
    9. 9. ヤマハ スピーカーなど値上げへ
    10. 10. OpenAIが新AIツールを公開
    1. 11. Amazonセール開幕 注目商品は?
    2. 12. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    3. 13. NHK 全都道府県で支払催促を実施
    4. 14. ニューバランスが最大41%OFFに
    5. 15. チリ沖から新たに4つの海山発見
    6. 16. 悪魔のいけにえ50周年 日本公開
    7. 17. 【Amazonセール】iPadやMacBook Airなど整備済みのApple製品がさらにお得に
    8. 18. iOS12 アップデート対象端末は
    9. 19. mineoはなぜ巨額投資で「フルMVNO」を目指すのか？　音声・SMSも自社管理するメリットとは
    10. 20. Appleの「AirTag」が“第2世代”に進化、50%見つけやすく。ロストバゲージ対策の新機能も
    1. 1. 真美子さん着用したドレスの値段
    2. 2. スキー場で衝撃の光景…ひどすぎ
    3. 3. 選手逮捕に「示しがつかない」
    4. 4. Netflix WBC全試合を独占配信
    5. 5. 広島・羽月の逮捕 OB会長が絶句
    6. 6. ダル 侍Jのアドバイザー担当へ
    7. 7. 侍ジャパン29人「もう終わった」
    8. 8. 佐々木麟太郎 メジャーが目標
    9. 9. 朗希へ「左に曲がる球種」要求か
    10. 10. 大谷の妻がスペインでも大評判
    1. 11. 契約解除は「捜査の進展見つつ」
    2. 12. 羽月容疑者を逮捕 カープが声明
    3. 13. 中国企業がプーマの筆頭株主に
    4. 14. 巨人・育成の舟越秀虎が自主退団
    5. 15. 高梨沙羅出国「いよいよ」五輪へ
    6. 16. 結婚報告かと…芸人が「ご報告」
    7. 17. 大谷を突き動かしている原動力は
    8. 18. Jリーグ「志が低い発言」に言及
    9. 19. 選手逮捕で「自覚欠いた…」言及
    10. 20. 羽月容疑者を逮捕 監督が謝罪
    1. 1. カップ麺食べるやす子に指摘殺到
    2. 2. zeroで乙女になる 高市氏に衝撃
    3. 3. ファンと同棲して結婚を電撃発表
    4. 4. かしゆか ロングヘアをばっさり
    5. 5. ドラゴンボールZ出演声優 死去
    6. 6. 高畑充希&岡田将生 第1子が誕生
    7. 7. きんに君 持ちギャグ忘れる
    8. 8. 大坂なおみの「奇抜ウェア」波紋
    9. 9. 谷原 容疑者逮捕に「強い憤り」
    10. 10. 玉木氏に「黙れ小僧」と辛辣意見
    1. 11. 浜辺美波「元旦から倒れていた」
    2. 12. 中島健人とVIP席 値段に「え!?」
    3. 13. 大石氏時間守らず 4回注意される
    4. 14. よく再放送できたな 金ロー話題
    5. 15. 寿司職人は「頭悪い」差別で炎上
    6. 16. 突然の降板から1年…今春復帰か
    7. 17. 安住アナ 生中継のイタズラ苦言
    8. 18. 一夫多妻提案 妻「ふざけんな」
    9. 19. 4児の母宮崎あおい 13歳演じ賛否
    10. 20. 「史上最悪」ジャングリアの評価
    1. 1. 松屋「ちいかわコラボ」販売変更
    2. 2. 生活保護家庭のJK 風呂でまさか
    3. 3. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
    4. 4. 不調が腸とつながっている根拠
    5. 5. 閉じた傘は凶器 誰もに影響ない
    6. 6. 元女子サッカー選手に葛藤の日々
    7. 7. 年賀はがきの当選番号が決定
    8. 8. ファミマのベーカリーまた進化
    9. 9. 「記憶消したい漫画」に反響
    10. 10. スヌーピーが贈りたい新商品
    1. 11. 「烏集院」はなんて読む？「う」から始まる福岡県の地名！
    2. 12. 避妊したはずなのに第2子を妊娠
    3. 13. 美容看護師時代の「正解」とは
    4. 14. しまむらのニットトップスが優秀
    5. 15. セブン ベストスイーツTOP10
    6. 16. 子どもが喜びそうなやつキターーーッ！！！【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」が可愛いッッ♡
    7. 17. ゆるいシルエットの着こなし方
    8. 18. 慢性疲労「働けない病気」に
    9. 19. 注文以外の電話...スーパー恋愛
    10. 20. 結婚に不安やためらい 世代別1位