２６日に放送された日本テレビ系「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」では、７党の党首が参加した党首討論の模様を放送した。自民・高市早苗氏、中道・野田佳彦氏、参政党・神谷宗幣氏、日本共産党・田村智子氏、日本維新の会・吉村洋文氏、国民民主党・玉木雄一郎氏、れいわ新選組・大石晃子氏が出席。高市氏が消費税について、自民党の公約と、総理大臣としての公約が違うことを野党側に指摘される一幕があった。日本テレビ解説委員の小栗