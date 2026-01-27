首位決戦でのパフォーマンスに厳しい批判だ。スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は１月25日、スコティッシュ・プレミアシップ第23節のハーツ戦にフル出場した。４ポイント差で首位ハーツを追う２位セルティックは、２度にわたってリードを奪ったものの逃げ切れず、退場者を出して迎えた終盤の失点で追いつかれ、２−２と引き分けている。アウェーながら勝てば１ポイント差に迫ることができたセルティックだ