冬の時期は閉鎖中の富士山で、中国人の男性が遭難し救助要請を行ったことが物議を醸しています。静岡県警がSNSに公開した、救助へ向かう山岳遭難救助隊員の映像からは、強風が吹き荒れる暗闇の中、ライトを照らしながらガチガチに凍結した雪の上を慎重に登っている様子が確認できます。救助要請があったのは1月18日、東京都内に住む20歳の中国人男性が、富士宮口8合目付近の登山道を1人で下っていた際に転倒し、「下山中に転倒して