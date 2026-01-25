レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）がＮＰＢで過ごした７年間で投打の最強選手２人の名前を挙げている。オリックス時代は首位打者２回、最高出塁２回、ベストナイン５回とトップスラッガーの座についていたが、アンジャッシュ渡部のユーチューブ「渡部のサシ飲み」の中ですごいと思った投手を聞かれ「当時楽天にいた高梨雄平さん（現巨人）」と答えた。「左でどこから来るねんみたいな軌道だった。オリックス２年目だったか