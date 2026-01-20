大相撲初場所

大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。6年ぶりの天覧相撲として天皇皇后両陛下、愛子内親王殿下が見守った18日の中日では、前頭四枚目・大栄翔（追手風）が横綱・豊昇龍（立浪）を叩き込みで破り、金星を獲得。中継したABEMA実況席では大栄翔が手にした分厚い束の懸賞金が話題になった。

2横綱2大関が全員敗れる波乱の中日。大栄翔は豊昇龍を叩き込みで破った。金星後、行司から受け取った分厚い懸賞金に視線が集中。この日は大栄翔と親交のある女子100メートル障害の元日本記録保持者・寺田明日香さんがABEMAにてゲスト出演していたが、同じく懸賞金に注目していた。

この一番には51本の懸賞が懸けられ、大栄翔の手取り額（1本6万円）合計は300万円超えに。寺田さんは「いい焼肉に行きたい」と要望。実況の藤井康生アナウンサーは「割り勘というのはちょっとね。懸賞だけで300回くらい行けますよ」と、ユニークに伝えていた。

視聴者からも大波乱を起こした金星とともに、懸賞金に驚きの声が続々。「セカンドバッグの懸賞金」「車買えちゃう」「金星プラス分厚い懸賞金。凄いぞ大栄翔」といった反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）