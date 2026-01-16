恐竜の王として知られるT・レックスの成長速度について、新たな研究が発表された/Roger Harris/Science Photo Library RF/Getty Images via CNN Newsource（CNN）新たな研究によると、ティラノサウルス・レックス（T・レックス）はこれまで考えられていたよりも長生きし、最大のサイズに達するまでにもっと長い時間を要していたことが分かった。科学者たちは長年、T・レックスの脚の骨の化石に刻まれた年輪を数え、死んだ時の年齢