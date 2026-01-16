¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×·è¾¡¤Ë£¶Ëü¿ÍÄ¶¡Ä¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡É¡© ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾×·â¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÉ¬»¦µ»¤Î¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡££±·î12Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç´Ñ½°¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»î¹ç³«»Ï£²ÆüÁ°¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÛØÉñÂæ¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPanenka¡Ù¤âÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£·è¾¡Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÃæ¹âÀ¸¤¬³Ø¹»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¹»Äí¤Ç¤ÎÍ·¤ÓÄøÅÙ¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Î¥æ¡¼¥¹Âç²ñ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤³¤ÎÂç²ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö15ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬³Ø¹»¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥í¡¼¥Þ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢À©ÇÆ¡Ë¡¢²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡Ë¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥ß¥é¥ó¡¢CSKA¥â¥¹¥¯¥ï¡Ë¡¢´¥µ®»Î¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥¨¥¤¥Ð¥ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ñÂÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉ¬»¦µ»¤Î¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¶áÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¡¢ÃèÊÖ¤ê¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯»þ¤ËÁê¼ê¤ÎÊÉ¤ÎÁ°¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯Áª¼ê¤ÎÎó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯»þ¤ËÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬²óÅ¾¤¹¤ë±ß¤òºî¤Ã¤ÆÁê¼êDF¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¡Ø¥È¥ë¥á¥ó¥¿¡ÊÍò¡Ë¡ÙÀï½Ñ¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¸¢¤ò¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
