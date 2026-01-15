ÃËÀ­¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤ÏËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢°¦¾ð¤ÎÂç¤­¤µ¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤­¤ËÃËÀ­¤¬¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤½¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÈÎø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¡É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ò¡È¸å²ó¤·¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤«¡©ËÜµ¤¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤äÉÔ°Â¤òÛ£Ëæ¤ËÎ®¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Öº£¤Ï»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ç¤Á