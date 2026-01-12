陸上女子８００メートルで日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）が１２日、４月から積水化学に入社すると発表された。サッカー日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）をいとこに持つ久保は、小学１年からサッカーを始めるも、高学年のときに祖母の勧めで駅伝大会に出場。区間賞を獲得したことで潮岬中から本格的に陸上を始める。高校２年時には８００メートルで日本女子初となる１分台をマーク。２５年世界選手