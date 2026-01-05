新春の恒例行事、はじき初め大会が大分市の神社で開かれ、子どもたちが読み上げ算で力を競いました。 【写真を見る】神社ではじき初め大会4歳から高校生まで90人参加大分 大分市の松栄神社で開かれた大会は大分珠算連盟が開催し、今年は大分市と由布市のそろばん教室に通う4歳から高校1年生までおよそ90人が参加しました。 拝殿で珠算の上達を願う神事が行われたあと、参加者は読み上げる数字を聞き取って計算する読み上げ