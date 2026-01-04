食楽web 『うなぎのまち岡谷』こと、長野県岡谷市。その中でも客足が絶えないほど人気なのが、うなぎ料理店『丸共 清水屋川魚店』です。こちらのとっておきの「うなぎ蒲焼き」をご紹介します。 うなぎと言えば夏の土用の丑の日と思っている方も多いでしょうが、実は冬のうなぎこそ美味しいですよ！ 創業約50年、地元で愛されるうなぎ屋さん 長野道岡谷ICにもほど近く、駐車場もあり 1976年に創業し、今年、50周年の節目を迎