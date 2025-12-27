オリックス・福田周平外野手（３３）が、今季限りで現役を引退することが２８日、分かった。主に１番打者として２１、２２年のリーグ連覇に貢献。今後は野球界を一度離れ、新たなチャレンジをする予定だ。今季限りでオリックスを退団した福田が、ユニホームを脱ぐことを決意した。１０月に来季の契約を結ばないことを通告され、ＮＰＢでの現役続行を強く希望。他球団から正式オファーは届かず、８年間のプロ野球生活に区切りを