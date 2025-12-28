2025Ç¯12·î27Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷(39)¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï27Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»ÔÅìÂëÀ´¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£27Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¤â¤á¤¿µÒ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï26Æü¤«¤é27Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤â½ÉÇñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àº»»