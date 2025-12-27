2026年の幕開けを祝うために、RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクションが登場！新年にぴったりなアイテムが、12月26日からオンラインと全国のRHC ロンハーマン店舗で発売されます。今年も頑張った自分をねぎらうような、心に響くメッセージが込められた新作フーディーや、RHCらしい遊び心満載の77circaとのコラボトップスなど、どれも春らしいリラックス感とスタイルを演出してくれ