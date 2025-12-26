日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

静岡県の工場で切りつけ 8人が刃物でけが、軽傷疑いの7人は漂白剤でけがか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 26日、静岡県三島市の工場で複数人が刃物で切りつけられ、15人が負傷した
  • 刃物によるけがが確認されている重症と中等症の疑いの8人は病院に搬送
  • 軽症の疑いの7人は漂白剤によるけがとみられている
