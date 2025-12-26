ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 静岡県の工場で切りつけ 8人が刃物でけが、軽傷疑いの7人は漂白剤で… 国内の事件・事故 静岡県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 静岡県の工場で切りつけ 8人が刃物でけが、軽傷疑いの7人は漂白剤でけがか 2025年12月26日 19時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26日、静岡県三島市の工場で複数人が刃物で切りつけられ、15人が負傷した 刃物によるけがが確認されている重症と中等症の疑いの8人は病院に搬送 軽症の疑いの7人は漂白剤によるけがとみられている 記事を読む おすすめ記事 「ぐるナイ ゴチ」ナイナイ矢部＆小芝風花＆高橋文哉のクビが決定 矢部は11月に復帰後即クビ 2025年12月25日 22時56分 【名探偵津田】で「選挙権もないくせに」のパワーワード 津田の意外な返しが感動呼ぶ １００年の変化実感 2025年12月25日 13時26分 TBS・田村真子アナ、結婚 お相手は一般男性 『好きな女性アナ』2年連続トップ 2025年12月26日 7時49分 《暴かれた裏の顔》1.5億円脱税インフルエンサー（37） クローゼットにびっしりバーキン、高級外車も6台…摘発前に軒並み消去していた“セレブの痕跡” 2025年12月26日 11時0分 大谷翔平 WBC帰国で思い描く愛娘と真美子さん祖父母との「初対面プラン」 2025年12月26日 6時0分