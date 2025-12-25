タレント、モデル、女優の土屋アンナが25日、自身のインスタグラムを更新し、実母の土屋眞弓さんの死去を報告した。【写真】土屋アンナ、セーラームーンの“コスプレ”にネット騒然「カワイイ」「実写版やってほしい」土屋は24日にストーリーズを更新し、出演ミュージカルの千秋楽を報告するとともに、「12月12日母が他界しました」と実母の死去を報告し、「多くの方の応援コメントに母は沢山支えられました。感謝しています」