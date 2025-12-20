主力選手の相次ぐ流出で激震の続くメッツだが、一方で指摘されているのがチームリーダー、フランシスコ・リンドア内野手（３２）をめぐる周囲との確執問題だ。陽気でスターのオーラをまとうリンドアと、一部ベテランやフアン・ソトらおとなしい性格の選手がクラブハウスで溝ができているというものだ。１１月に「生涯メッツ」と見られた生え抜きのブランドン・ニモ外野手（３２）がまさかのレンジャーズにトレード移籍。クイー